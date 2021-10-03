Установлена личность предполагаемого убийцы трех студенток из Башкирии

13:32, 03 окт 2021

СМИ сообщили имя предполагаемого убийцы трех студенток из Башкирии в городе Гай. По данным телеграмм-канала Mash, его зовут Александр Лазарев, ему 29 лет. По версии следствия, 30 сентября он зарезал 18-летнюю Адилю К., 19-летнюю Зульфию С. и 17-летнюю Айгизу У., а потом поджег дом и скрылся.







По данным﻿ РИА Новости, установить личность возможного убийцы девушек помогли принадлежащие ему окровавленные вещи, которые нашли накануне возле водонапорной башни.



Известно, что предполагаемый преступник все еще находится на свободе, его разыскивает полиция. Мужчина был одет в короткую светло-коричневую замшевую куртку, темные штаны и черные кроссовки. С собой у него была спортивная сумка черного цвета.

«Полиция просит помощи общественности в установлении местонахождения Лазарева Александра Вячеславовича, 23.11.1991 года рождения. В случае установления сведений о лице, незамедлительно сообщить по телефонам 89619199994, 89992585146 и 02», — сообщили в пресс-служба МВД по Оренбургской области.

Ранее сообщалось, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил награду в 1 миллион рублей за информацию о преступнике, зарезавшем трех студенток в городе Гай.«Принял решение о назначении вознаграждения в 1 миллион рублей за информацию о преступнике, совершившем 30 сентября тройное убийство в Гае. За любую информацию о лицах, причастных к убийству трех девушек в Гае, способствующую раскрытию преступления и установлению личности виновного», — написал глава региона в соцсети Инстаграм.По словам губернатора, жители должны объединиться и помочь следствию раскрыть «страшное, циничное преступление». У следствия до сих пор нет подозреваемых в совершении преступления.



Напомним, 30 сентября после тушения пожара в доме по улице Молодежной в городе Гае Оренбургской области были обнаружены тела двух проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома в 100 метрах от подъезда нашли тело третьей жертвы. Уточняется, что погибшие девушки приехали в Оренбургскую область из Башкирии. Они учились в медицинском колледже и вместе снимали квартиру.









Погибшим было 17, 18 и 19 лет. У всех – колото-резаные раны груди и живота. Орудие убийства – кухонный нож – нашли на месте преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц». По уголовному делу были допрошены более 100 свидетелей, изъяты видеозаписи с камер наблюдения в районе совершения преступления, по изъятым предметам и образцам для сравнительного исследования назначены 14 экспертиз.





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Фото: телеграм-канал Mash