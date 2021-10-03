Задержан подозреваемый в убийстве в Гае трех девушек из Башкирии

20:26, 03 окт 2021

Подозреваемый в убийстве трех девушек в оренбургском Гае задержан. Об этом сообщает телеграмм-канал «vestiru24» со ссылкой на УМВД.







Напомним, в Оренбургской области по делу об убийстве студенток из Башкирии допросили больше 100 свидетелей. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение о вознаграждении в 1 млн рублей за информацию об убийце. Сегодня, 3 октября, правоохранители установили личность подозреваемого в убийстве трех девушек в оренбургском Гае. Его зовут Александр Лазарев, ему 30 лет. По версии следствия, 30 сентября он зарезал 18-летнюю Адилю Каримову, 19-летнюю Зульфию Санкину и 17-летнюю Айгизу Уметкулову, а потом поджег дом и скрылся.

Ранее стали известны подробности произошедшего, а также личности погибших девушек — ими оказались уроженки Кугарчинского и Баймакского районов республики. Студенток нашли мертвыми в Оренбургской области — их тела с признаками насильственной смерти обнаружили после тушения в квартире одного из домов по улице Молодежной в городе Гае. СК опубликовал видео с места, где убили студенток из Башкирии. Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил главам Баймакского и Кугарчинского районов оказать всю необходимую помощь родным погибших девушек. Председатель СКР Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве студенток из Башкирии.





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