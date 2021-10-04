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Убитые в Гае девушки из Башкирии были изнасилованы

Убитые в Гае девушки из Башкирии были изнасилованы

08:14, 04 окт 2021

Три погибшие в Гае девушки были изнасилованы, пишет издание Гай.рф, ссылаясь на собственные источники. Экспертиза установила, что помимо ножевых ранений, на телах имеются другие повреждения, свидетельствующие о перенесенном сексуальном насилии.

Жертвы были полностью раздетыми. По более ранней информации, девушки в момент убийства крепко спали, возможно, под воздействием препарата. Проснуться и попытаться выбраться смогла только одна из жертв.

Несколько часов назад в Орске был задержан подозреваемый в тройном убийстве местный житель Александр Лазарев, два месяца назад освободившийся из мест лишения свободы, где он отбыл 9,5 лет за убийство директора клуба. До этого он был осужден за разбой.

В ночь на 30 сентября в городе Гай Оренбургской области были убиты три студентки медколледжа 19, 18 и 17 лет. Девушки приехали на учебу из башкирского Зауралья, вместе арендовали жилье. Определить подозреваемого помогла экспертиза окровавленных вещей, найденных в городе.

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Источник: www.bashinform.ru
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