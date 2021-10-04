Стали известны подробности задержания подозреваемого в убийстве трех девушек из Башкирии

08:30, 04 окт 2021

Выйти на след предполагаемого убийцы удалось полицейским Оренбургской области. Напомним, мужчину подозревают в жестоком убийстве трех студенток из Башкирии, произошедшем в городе Гай.





Информацию подтвердили в пресс-службе МВД. По данным силовиков, 30-летний Александр Лазарев был арестован в Орске после попытки угона машины. На месте убийства девушек были обнаружены указывающие на мужчину улики, также его зафиксировали камеры видеонаблюдения в районе дома, где жили студентки.



В настоящее время процесс сбора и обработки информации продолжается. Следователями запланировано 14 криминалистических экспертиз. В числе прочего эксперты работают с телефонами погибших, выясняя последние звонки и переписку.





По словам друзей и преподавателей погибших, все три девушки 17-ти, 18-ти и 19-ти лет вели приличную жизнь, в плохих компаниях не состояли. Они учились в медицинском колледже и хотели стать медсестрами.



О подозреваемом в преступлении Александре Лазареве известно, что ранее он отбывал наказание за убийство, на свободу вышел недавно. Однако при этом он женат, имеет ребенка.

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Фото: "Оренбургский городовой"

Теперь в отношении него возбуждено новое уголовное дело, на этот раз — об убийстве двух и более лиц.Максимальным наказанием в данном случае может быть пожизненное лишение свободы. Известно, что ход расследования взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.