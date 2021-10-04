В Башкирии двое мужчин подрались пожилыми охранниками

10:12, 04 окт 2021

Потасовка в одном из гаражных кооперативов поселка Верный в Иглинском районе попала на камеру видеонаблюдения. Жертвами неадекватных автомобилистов стали пожилые охранники.







Остановившись перед автоматическим шлагбаумом, зачинщики драки попытались его открыть вручную. После, сломав механизм, решили просто поехать дальше. Однако дорогу преградили охранники.

Сбив одного из них, мужчины вышли из авто и бросились на оппонентов с кулаками. Силовой перевес был явно на стороне нападавших. В результате два пожилых сторожа получили несколько сильных ударов. Наиболее пострадавшего из них агрессоры попытались за ноги сбросить в ближайшую канаву.

Позже видеозапись была опубликована в группе «БашДТП» в соцсетях. Судя по комментариям, оба охранника остались живы, обращались ли они в полицию — неизвестно. В МВД республики случившееся никак не прокомментировали.



По сообщениям знакомых пострадавших охранников, нападавшие были пьяны.

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Фото: скриншот видео