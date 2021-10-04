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В Башкирии водителя зажало в автомобиле, после столкновения с опорой

В Башкирии водителя зажало в автомобиле, после столкновения с опорой

11:05, 04 окт 2021

В Ишимбае водитель въехал в опору и оказался зажатым в автомобиле – в результате ДТП мужчина доставлен в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.

Инцидент произошел, вчера, 3 октября, вечером на улице Первооткрывателей в Ишимбае. Водитель «Mitsubishi Carisma» не справился с управлением и въехал в опору. Спасателями произведена деблокация пострадавшего. С травмами различной степени тяжести он доставлен в Ишимбайскую центральную районную больницу. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками ГИБДД.

Ранее сообщалось о том, что в Салавате местная жительница едва не погибла за рулем своего «Мицубиши Лансера». 25-летняя автоледи не справилась с управлением и съехала в кювет, где врезалась в электрический столб. 

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Источник: gtrk.tv
Фото: скриншот видео
Теги: Ишимбайский район
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