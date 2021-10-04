Полицейские не могут допросить подозреваемого в убийстве 3 девушек из Башкирии

12:24, 04 окт 2021

В Оренбургской области правоохранители пока не могут допросить Александра Лазарева, задержанного по подозрению в убийстве трёх студенток, приехавших в Гай на учебу из Башкирии. По данным телеграм-канала SHOT, это связано с его состоянием здоровья.

С момента задержания мужчина никак не реагирует на внешние раздражители.







По информации медиков, у подозреваемого может быть так называемая кома неизвестной этиологии. При этом в физическом плане он остаётся в полном порядке. Полицейские не исключают, что подозреваемый может притворяться.

Как сообщалось ранее, Александр Лазарев два месяца назад освободился из мест лишения свободы, где он отбыл 9,5 лет за убийство директора клуба. До этого он был осужден за разбой. В ночь на 30 сентября в городе Гай Оренбургской области были убиты три студентки медколледжа 19, 18 и 17 лет. Девушки приехали на учебу из башкирского Зауралья, вместе арендовали жилье. Определить подозреваемого помогла экспертиза окровавленных вещей, найденных в городе. Поймать предполагаемого преступника помогли двое молодых людей из Орска и отец одного из них.

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Фото: соцсети