В Башкирии в ДТП погибли 4 человека

13:17, 04 окт 2021

Трагедия произошла на седьмом километре дороги Раевка — Ташлы. «Жигулями» четырнадцатой модели управлял 40-летний мужчина, рядом с ним находился пассажир 48 лет.







Renault Logan двигался по встречной полосе, что именно стало причиной аварии — сейчас выясняют специалисты. Известно, что дорожное покрытие было сухим и без ям. В результате удара на месте погибли водитель и пассажир ВАЗа, как и 79-летняя пассажирка «Рено». Вторая пенсионерка 68-лет ехала на пассажирском сиденьи, позже она скончалась в больнице. Пожилой водитель иномарки остался жив.

— Саму аварию я почти не разглядел, все произошло быстро. Что могло случиться, не знаю. Дорога ровная, помех вроде не было. О скорости удара можно лишь гадать, но обе машины разбиты очень сильно. Четырнадцатая вообще превратилась в месиво. Всем родственникам погибших выражаю соболезнования, — рассказал один из очевидцев смертельного ДТП.

Ранее сообщалось о том, что В Ишимбае водитель въехал в опору и оказался зажатым в автомобиле – в результате ДТП мужчина доставлен в больницу





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Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ