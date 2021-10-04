Подозреваемый в убийстве 3 студенток из Башкирии вышел из "комы"

14:17, 04 окт 2021

Недолго кома продолжалась: подозреваемый в убийстве трёх студенток медколледжа "отошёл" — после капельницы зашевелился, смог встать на ноги. В "коме" пациент провёл около 3 часов.







Александра Лазарева уже увезли в отдел. К машине он шёл сам, без посторонней помощи.



В больнице предположили, что в такое состояние он мог впасть из-за психосоматики. Однако полицейские склоняются к версии, что хитрый и опытный преступник (ранее он сидел за убийство и разбой) всё же устроил шоу.



Допроса пока не было. Но во время общения с силовиками Лазарев сказал, что студентки якобы сами позвали его присоединиться к вечеринке. А в момент убийств он не понимал, что творит.

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Источник: @shot_shot