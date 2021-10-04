Сотрудники ППС рассказали подробности задержания подозреваемого в тройном убийстве в Гае

15:47, 04 окт 2021

Сотрудники ППС рассказали подробности задержания подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае. Водитель 2 роты ОБ ППСП старший сержант полиции Иван Лисин и командир взвода лейтенант полиции Серикжан Аймухамбетов получили ориентировку об угнанном автомобиле. В ходе преследования оказалось, что злоумышленник является подозреваемым в тройном убийстве в Гае.





— 03.10.21 года мы заступили на службу по охране общественного порядка. В вечернее время поступила ориентировка об угоне автомобиля в районе улицы Добровольского,10б. начали отрабатывать дворы. Далее поступила информация, что автомобиль уехал в сторону Меридиан, начали отрабатывать тот район. Совместно с патрулями ГИБДД, в тех дворах обнаружили автомобиль, начали преследовать, - сообщил Иван Лисин.

Сообщается, что злоумышленник покинул автомобиль и скрылся на территории детского сада, находящегося в районе улицы М. Жукова.

— Когда мы прибыли на территорию детского сада. Я обратил внимание на молодого человека, который шел в мою сторону. Когда я его окрикнул, он представился сторожем детского сада. Я стал к нему приближаться и обратил внимание, что данный молодой человек похож на подозреваемого в совершении преступления в городе Гае. Он стал от меня отдаляться и убегать вдоль забора. Совместно с сотрудниками, которые находились на территории детского сада, данный человек был нами задержан при попытке, когда он пытался перепрыгнуть через забор. При задержании оказал сопротивление, нами были применены физические силы, специальные средства, - рассказал Серикжан Аймухамбетов.

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Фото: скриншот видео