Сотрудники ППС рассказали подробности задержания подозреваемого в тройном убийстве в Гае
15:47, 04 окт 2021
Сотрудники ППС рассказали подробности задержания подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае. Водитель 2 роты ОБ ППСП старший сержант полиции Иван Лисин и командир взвода лейтенант полиции Серикжан Аймухамбетов получили ориентировку об угнанном автомобиле. В ходе преследования оказалось, что злоумышленник является подозреваемым в тройном убийстве в Гае.
— 03.10.21 года мы заступили на службу по охране общественного порядка. В вечернее время поступила ориентировка об угоне автомобиля в районе улицы Добровольского,10б. начали отрабатывать дворы. Далее поступила информация, что автомобиль уехал в сторону Меридиан, начали отрабатывать тот район. Совместно с патрулями ГИБДД, в тех дворах обнаружили автомобиль, начали преследовать, - сообщил Иван Лисин.
Сообщается, что злоумышленник покинул автомобиль и скрылся на территории детского сада, находящегося в районе улицы М. Жукова.