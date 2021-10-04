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Родители убитых в Гае девушек из Башкирии отрицают, что они были изнасилованы

Родители убитых в Гае девушек из Башкирии отрицают, что они были изнасилованы

16:18, 04 окт 2021

Мама одной из убитых студенток из Башкирии опровергла информацию, что девушки были изнасилованы перед смертью. Об этом Минзаля рассказала сегодня, 4 октября.

Ряд СМИ сообщает, что у погибших девушек были найдены остатки биологических жидкостей, свидетельствующих об изнасиловании. Однако родители отрицают это.

— Их не изнасиловали. Они чистые, — сообщила она.
По словам женщины, тела погибших обнаружили без одежды, но не голыми.
— Они же спали, вот и были в трусах да в футболках. Кто в 3 часа ночи спит в одежде? — сказала женщина.
В следкоме по Оренбургской области пока не подтверждают, но и не опровергают информацию об изнасиловании.
— Как только от криминалистов и следователей поступят результаты произведенных следственных действий, тогда мы предоставим информацию, — сообщили в СК.

Напомним, 30 сентября в городе Гай в квартире, которую снимали три студентки, произошел пожар. Когда спасатели потушили огонь, обнаружили тела двух девушек в комнате, еще одну нашли на улице. На телах погибших были множественные колото-резаные раны. Известно, что девушки были родом из Башкирии и приехали в Оренбургскую область на учебу.

Накануне полиция установила личность предполагаемого убийцы. Правоохранители подозревают 29-летнего жителя города Гай Александра Лазарева. Его задержали в Орске. Перед этим мужчина пытался скрыться на угнанной «десятке». Мы поговорили с друзьями подозреваемого. По словам его приятеля, у Александра есть жена и дочь. Также известно, что он женился в тюрьме.

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Источник: ufa1.ru
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