В Башкирии водитель получил 80% ожогов в загоревшемся автомобиле

09:19, 05 окт 2021

В Туймазинском районе произошел пожар в автомобиле – в результате водитель госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.







ЧП произошло в ночь на 5 сентября в селе Дуслык на улице Комсомольской. 44-летний мужчина получил 80 процентов ожогов тела. С диагнозом термический ожог туловища второй, третьей степени, госпитализирован в реанимационное отделение Туймазинской ЦРБ, состояние крайне тяжелое.



«Предполагаемая причина получения ожогов — неосторожность при курении в автомобиле ВАЗ 21074. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России», — добавили в ведомстве.



Ранее сообщалось о том, что днем 4 октября в Краснокамском районе Башкирии загорелся междугородный автобус ПАЗ Вектор Некст.

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Фото: ГИБДД по РБ