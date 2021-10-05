Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии водитель получил 80% ожогов в загоревшемся автомобиле

В Башкирии водитель получил 80% ожогов в загоревшемся автомобиле

09:19, 05 окт 2021

В Туймазинском районе произошел пожар в автомобиле – в результате водитель госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.

ЧП произошло в ночь на 5 сентября в селе Дуслык на улице Комсомольской. 44-летний мужчина получил 80 процентов ожогов тела. С диагнозом термический ожог туловища второй, третьей степени, госпитализирован в реанимационное отделение Туймазинской ЦРБ, состояние крайне тяжелое.

«Предполагаемая причина получения ожогов — неосторожность при курении в автомобиле ВАЗ 21074. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что днем 4 октября в Краснокамском районе Башкирии загорелся междугородный автобус ПАЗ Вектор Некст.

Читайте также:

В Башкирии в ДТП погибли 4 человека
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Туймазинский район
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: