В Башкирии водитель получил 80% ожогов в загоревшемся автомобиле
09:19, 05 окт 2021
В Туймазинском районе произошел пожар в автомобиле – в результате водитель госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.
ЧП произошло в ночь на 5 сентября в селе Дуслык на улице Комсомольской. 44-летний мужчина получил 80 процентов ожогов тела. С диагнозом термический ожог туловища второй, третьей степени, госпитализирован в реанимационное отделение Туймазинской ЦРБ, состояние крайне тяжелое.
«Предполагаемая причина получения ожогов — неосторожность при курении в автомобиле ВАЗ 21074. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России», — добавили в ведомстве.