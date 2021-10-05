В Башкирии при тушении пожара в садовом доме обнаружили тело 61-летнего мужчины

10:05, 05 окт 2021

В Уфе произошел пожар в садовом доме – в результате ЧП спасатели нашли тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.



Сегодня, 5 октября, в СНТ «Дубрава-Радио» Кировского района Уфы сгорел бревенчатый дом.



Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.



Ранее сообщалось о том, что в Туймазинском районе произошел пожар в автомобиле – в результате водитель госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.



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Фото: МЧС по РБ