Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии при тушении пожара в садовом доме обнаружили тело 61-летнего мужчины

В Башкирии при тушении пожара в садовом доме обнаружили тело 61-летнего мужчины

10:05, 05 окт 2021

В Уфе произошел пожар в садовом доме – в результате ЧП спасатели нашли тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.

Сегодня, 5 октября, в СНТ «Дубрава-Радио» Кировского района Уфы сгорел бревенчатый дом.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Ранее сообщалось о том, что в Туймазинском районе произошел пожар в автомобиле – в результате водитель госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.

Читайте также:

В Башкирии загорелось здание Дома культуры
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: