В Башкирии при тушении пожара в садовом доме обнаружили тело 61-летнего мужчины
10:05, 05 окт 2021
В Уфе произошел пожар в садовом доме – в результате ЧП спасатели нашли тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.
Сегодня, 5 октября, в СНТ «Дубрава-Радио» Кировского района Уфы сгорел бревенчатый дом.
Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.
Ранее сообщалось о том, что в Туймазинском районе произошел пожар в автомобиле – в результате водитель госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.
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Источник:
gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
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