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В Башкирии пропал мужчина, отправившийся вместе с друзьями на рыбалку

В Башкирии пропал мужчина, отправившийся вместе с друзьями на рыбалку

17:38, 05 окт 2021

Сегодня, 5 октября, в Главное управление МЧС Башкирии поступило сообщение от обеспокоенной жительницы. Женщина рассказала, что накануне около 14:00 часов ее супруг отправился на рыбалку с друзьями и не вернулся.

Компания проводила время на реке Белой в Бирском районе. В какой-то момент в районе Новокульчубаево мужчина на надувной лодке заплыл куда-то и пропал из виду. Вечером друзья рыбака окинули взглядом местность и не увидели товарища. Однако тревогу бить не стали и отправились домой.

На месте работают сотрудники отдела Министерства внутренних дел. На завтра, 6 октября, запланировал выезд спасателей и поиск мужчины. Предположительно, пропавший утонул.

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Источник: proural.info
Теги: Бирский район
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