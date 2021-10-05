В Башкирии пропал мужчина, отправившийся вместе с друзьями на рыбалку

17:38, 05 окт 2021

Сегодня, 5 октября, в Главное управление МЧС Башкирии поступило сообщение от обеспокоенной жительницы. Женщина рассказала, что накануне около 14:00 часов ее супруг отправился на рыбалку с друзьями и не вернулся.







Компания проводила время на реке Белой в Бирском районе. В какой-то момент в районе Новокульчубаево мужчина на надувной лодке заплыл куда-то и пропал из виду. Вечером друзья рыбака окинули взглядом местность и не увидели товарища. Однако тревогу бить не стали и отправились домой.



На месте работают сотрудники отдела Министерства внутренних дел. На завтра, 6 октября, запланировал выезд спасателей и поиск мужчины. Предположительно, пропавший утонул.

Читайте также: Мать жестоко убитой в Башкирии женщины смогла получить компенсацию

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram