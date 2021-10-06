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В Башкирии из-за отпуска подрались два сотрудника полиции

В Башкирии из-за отпуска подрались два сотрудника полиции

09:58, 06 окт 2021

В городе Агидель поссорились два сотрудника ГИБДД из-за дат выхода в отпуск.

Конфликт произошел между двумя старшими лейтенантами. Оба хотели пойти в отпуск в одно и то же время. Однако никто не хотел уступать. В итоге один ударил другого несколько раз по лицу. Затем бросил на стол удостоверение и жетон. После этого он подал рапорт на увольнение и ушел.

Сообщается, что у его коллеги диагностировали ссадины и гематомы. Проводится служебная проверка.
 

Ранее сотрудники ППС рассказали подробности задержания подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае. Водитель 2 роты ОБ ППСП старший сержант полиции Иван Лисин и командир взвода лейтенант полиции Серикжан Аймухамбетов получили ориентировку об угнанном автомобиле. В ходе преследования оказалось, что злоумышленник является подозреваемым в тройном убийстве в Гае.

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Источник: shot
Теги: Агидель
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