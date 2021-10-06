В Башкирии на автобусной остановке обнаружили тело мужчины

11:11, 06 окт 2021

В Уфе на остановке общественного транспорта в микрорайоне Сипайлово было найдено тело мужчины. Информация об этом появилась на сайте «Башинформ» со ссылкой на правоохранителей.







Сообщается, что мужчина долгое время лежал без движения накануне вечером, 5 октября. Люди просто проходили мимо, пока кто-то из очевидцев не догадался, что человек умер.



Позже удалось установить, что погибшему было 47 лет. Мужчина не имел определенного места жительства. По предварительным данным, он скончался от цирроза печени.



Ранее сообщалось о том, что накануне в Уфе, около девяти часов вечера,20-летний автолюбитель за рулём “Киа Рио” совершил наезд на двоих несовершеннолетних, пересекающих дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате.





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Фото: соцсети