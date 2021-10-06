В Турции жительница Башкирии оказалась в реанимации по вине пьяного водителя

14:53, 06 окт 2021

Анна Ивановна три недели находится в турецком госпитале. Женщина вместе с дочерью Ольгой приехала отдыхать в Бодрум и на второй день отпуска оказалась в реанимации с тяжёлыми травмами.







«Её сбил автомобиль, за рулём которого сидел пьяный водитель. Анна Ивановна была в очень тяжёлом состоянии, перенесла две операции, повреждена вся правая сторона, голова, внутренние органы, особенно сильно печень и нога с коленом. Ходить на данный момент не может. Требуется длительная реабилитация», - рассказали близкие пострадавшей.

На данный момент стоимость лечения Анны Ивановны обходится семье в 70 тысяч долларов. Медики прогнозируют примерно ещё два месяца постельного режима под наблюдением врачей в Турции. Дочь Ольга находится вместе с матерью и живёт в палате.



Друзья Ольги и близкие семьи просят оказать посильную материальную помощь всех неравнодушных.

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