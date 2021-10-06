Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии погибли два рыбака, один мужчина пропал без вести

В Башкирии погибли два рыбака, один мужчина пропал без вести

17:48, 06 окт 2021

В Башкирии сегодня, 6 октября, двое мужчин погибли во время рыбалки. Как уточняет Госкомитет РБ по ЧС, несчастные случаи произошли в селе Тарказы Ермекеевского района и в селе Новокатаево Бакалинского района. Подробности обоих происшествий уточняются.

Кроме того, в Бирске на реке Белая 4 октября, так же во время ловли рыбы, пропал 48-летний мужчина. Рыбака до сих пор ищут спасатели.

Жителям Башкирии напоминают об опасности осенней рыбалки. Спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности – своевременно проверять состояние лодки, не перегружать ее и надевать спасательный жилет.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии при тушении пожара в садовом доме обнаружили тело 61-летнего мужчины

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: Бирский район Бакалинский район Ермекеевский район
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: