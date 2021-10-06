В Башкирии погибли два рыбака, один мужчина пропал без вести

17:48, 06 окт 2021

В Башкирии сегодня, 6 октября, двое мужчин погибли во время рыбалки. Как уточняет Госкомитет РБ по ЧС, несчастные случаи произошли в селе Тарказы Ермекеевского района и в селе Новокатаево Бакалинского района. Подробности обоих происшествий уточняются.







Кроме того, в Бирске на реке Белая 4 октября, так же во время ловли рыбы, пропал 48-летний мужчина. Рыбака до сих пор ищут спасатели.



Жителям Башкирии напоминают об опасности осенней рыбалки. Спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности – своевременно проверять состояние лодки, не перегружать ее и надевать спасательный жилет.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии при тушении пожара в садовом доме обнаружили тело 61-летнего мужчины.





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