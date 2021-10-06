В Башкирии в ДТП пострадали 6 человек, из них трое детей

18:34, 06 окт 2021

В ГУ МЧС России по РБ поступило сообщение о том, что в Нуримановском районе республики произошло ДТП.



Как сообщили в пресс-службе, на муниципальной трассе «Красная Горка – Сарва» вблизи н.п. Вознесенский опрокинулся ВАЗ 2115.



В результате ДТП погибших нет, пострадало 6 человек, из них 3 детей (11, 9 и 2 лет). Пострадавшие госпитализированы в Нуримановскую ЦРБ с различными степенями тяжести.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии подростки на электросамокатах попали под колеса автомобиля.



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