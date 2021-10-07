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За день до убийства в Гае трех студенток из Башкирии подозреваемый отпросился с работы

За день до убийства в Гае трех студенток из Башкирии подозреваемый отпросился с работы

08:29, 07 окт 2021

Неразговорчивый, адекватный, всегда брался за любую работу. Именно так описывают коллеги Александра Лазарева, которого арестовали по обвинению в убийстве трёх студенток Гайского медколледжа из Башкирии.

В августе Лазарев устроился разнорабочим. Он трудился в магазине на базе гайского бизнесмена, а в конце сентября его перевели на должность оператора в бесконтактной мойке.

«Он нормально работал, очень ответственно относился. Мы раньше брали рабочих с судимостями, но этот не был похож на судимого: у него был внешний вид какой-то идеальный, и крышу крыл, и забор красил, ни от чего не отказывался. И зарплата была высокой, до 60 тысяч рублей. Не пил, не наркоманил, всегда вовремя приходил на смену. В дни отдыха даже подрабатывал у нас же», — рассказал о Лазареве его работодатель РИА «Новости».

По слова собеседника агентства, за день до убийства мужчина отпросился с работы, сказал, что поедет в Орск покупать одежду.

«30 сентября утром, пришел в обновках, но был потерянный, с багровым цветом лица. Сказал, что температурит, я его немедленно отправил домой. Позже он позвонил, просил денег на лекарства, на следующий день зарплату ему передал напарник. И больше мы его не видели», — сказал работодатель.
Напомним, тела трёх девушек обнаружены в городе Гай Оренбургской области в ночь на 30 сентября. Лазареву вменяют пять статьей Уголовного кодекса РФ. По решению суда он арестован до 30 ноября 2021 года.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: соцсети
Теги: происшествия криминал
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