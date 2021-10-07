Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии мужчина жестоко убил кошку

В Башкирии мужчина жестоко убил кошку

11:48, 07 окт 2021

Прокуратура утвердила обвинение по факту жестокого обращения с животными. По версии следователей, летом 2021 года 42-летний житель Кумертау пришел домой пьяным. В коридоре ему на глаза попалась кошка соседки.

Разозлившись, мужчина схватил домашнего питомца и занес в свою квартиру. Там садист избил кошку ногами, а затем выбросил ее из окна пятого этажа. Но этого показалось мало: спустившись, он поднял животное домой и снова сбросил вниз.

В результате оно получило множественные травмы и вскоре погибло. Уже после задержания преступник полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит серьезное наказание, за совершенное преступление он может получить до трех лет тюрьмы.

Читайте также:

В Башкирии мужчина погиб в загоревшейся бане
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: pexels.com
Теги: Кумертау происшествия
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: