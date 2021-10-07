В Башкирии мужчина жестоко убил кошку

11:48, 07 окт 2021

Прокуратура утвердила обвинение по факту жестокого обращения с животными. По версии следователей, летом 2021 года 42-летний житель Кумертау пришел домой пьяным. В коридоре ему на глаза попалась кошка соседки.







Разозлившись, мужчина схватил домашнего питомца и занес в свою квартиру. Там садист избил кошку ногами, а затем выбросил ее из окна пятого этажа. Но этого показалось мало: спустившись, он поднял животное домой и снова сбросил вниз.

В результате оно получило множественные травмы и вскоре погибло. Уже после задержания преступник полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит серьезное наказание, за совершенное преступление он может получить до трех лет тюрьмы.

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Фото: pexels.com