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В Башкирии инспекторам ГИБДД пришлось стрелять, чтобы остановить молодого водителя

В Башкирии инспекторам ГИБДД пришлось стрелять, чтобы остановить молодого водителя

12:41, 07 окт 2021

В Зианчуринском районе сотрудникам ГИБДД пришлось устроить погоню за нерадивым водителем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Патрульная машина на 278 км автодороги Магнитогорск-Ира заметили ВАЗ-2109, который вёл себя крайне странно. Водитель автомобиля агрессивно маневрировал по проезжей части и создавал аварийные ситуации. Тогда инспекторы попросили автовладельца остановиться, но тот проигнорировал требование и наоборот увеличил скорость.

Сотрудники дорожно-патрульной службы, включив звуковые и световые сигналы, погнались за автомобилистом. Они несколько раз просили авто остановиться, но водитель продолжал скрываться. Инспекторам пришлось произвести несколько предупредительных выстрелов в воздух, а потом по колёсам авто.

Когда машина всё же остановилась, водитель попытался убежать от преследующих его инспекторов. Оказалось, за рулём авто находился 20-летний местный житель. Водительских прав у него не было, а сам он находился в состоянии алкогольного опьянения. Теперь молодой человек — фигурант не одного административного расследования.

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Источник: bash.news
Теги: Зианчуринский район происшествия
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