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В Башкирии нашли тело пропавшего рыбака, пропавшего 3 дня назад

В Башкирии нашли тело пропавшего рыбака, пропавшего 3 дня назад

14:23, 07 окт 2021

В Башкирии найдено тело рыбака, пропавшего еще 4 октября. 48-летний мужчина погиб при странных обстоятельствах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, несчастный случай произошел в Бирском районе. 4 октября мужчина отправился с друзьями на реку Белую порыбачить. По оперативным данным, рыбак уплыл на надувной лодке и не вернулся. Вечером друзья попытались его найти, но, не увидев лодку, вернулись домой. На следующий день супруга пропавшего написала заявление в полицию. Она сообщила, что муж рыбачил около деревни Новокульчубаево, и с 14:00 4 октября от него не было никаких вестей.

На место происшествия выехала оперативная группа ОМВД по Бирскому району. Тело рыбака было найдено 6 октября в пяти километрах от места пропажи. Погибший мужчина лежал на берегу рядом с лодкой, признаков утопления на теле не обнаружено.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: pexels.com
Теги: Бирский район происшествия происшествия Бирск
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