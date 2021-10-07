В Башкирии сошли с рельсов 5 вагонов с щебнем

14:31, 07 окт 2021

На станции Туймазы Куйбышевской железной дороги пять полувагонов с щебнем сошли с рельсов на железнодорожном подъездном пути. Об этом сообщили сегодня, 7 октября, в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.







Происшествие случилось накануне утром, в 11:40. Сейчас уфимская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований о безопасном движении поезда.

— В настоящее время обстоятельства уточняются. По предварительным данным, пострадавших нет, опрокидывания вагонов не произошло, — рассказали в ведомстве.

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