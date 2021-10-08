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В Башкирии пропал житель Учалов Антон Глухов

В Башкирии пропал житель Учалов Антон Глухов

08:26, 08 окт 2021

В Башкирии разыскивают пропавшего без вести 22-летнего жителя Учалов Антона Глухова. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Уточняется, что молодой человек пропал 22 сентября – с этого дня его местоположение неизвестно. В объявлении также сказано, что Антон может находиться в другом городе.

Приметы: рост 160см, худощавое телосложение, русые короткие волосы, голубые глаза.

Одежда: синяя длинная куртка с капюшоном, темно-синие джинсы, летние бордовые кроссовки с белыми полосками.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Антона Глухова, обратитесь к волонтерам (8-800-700-54-52) или к представителям экстренных служб (112).

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Учалинский район поиск
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