В Башкирии пропал житель Учалов Антон Глухов

08:26, 08 окт 2021

В Башкирии разыскивают пропавшего без вести 22-летнего жителя Учалов Антона Глухова. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».







Уточняется, что молодой человек пропал 22 сентября – с этого дня его местоположение неизвестно. В объявлении также сказано, что Антон может находиться в другом городе.



Приметы: рост 160см, худощавое телосложение, русые короткие волосы, голубые глаза.



Одежда: синяя длинная куртка с капюшоном, темно-синие джинсы, летние бордовые кроссовки с белыми полосками.



Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Антона Глухова, обратитесь к волонтерам (8-800-700-54-52) или к представителям экстренных служб (112).





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Фото: соцсети