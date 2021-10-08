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В Башкирии, после страшного пожара, в больнице скончался мужчина

В Башкирии, после страшного пожара, в больнице скончался мужчина

09:35, 08 окт 2021

Сегодняшней ночью, около 2:45 часов в городской больнице №18 скончался 47-летний пациент реанимационного отделения. Как сообщили в МЧС по РБ, 3 октября мужчина серьезно пострадал от пожара в фермерском хозяйстве Благовещенска, все эти дни медики боролись за его жизнь.

Уточняется, что возгорание случилось около 9:19 часов – загорелось бревенчатое двухэтажное здание размером 12х12, обшитое профнастилом. В результате мужчина, находившийся в помещении, получил термические ожоги головы, шеи, туловища, промежности верхних и нижних конечностей, ингаляционная травма, отравление продуктами горения, ожог роговицы обоих глазных яблок II, III степени, 71%. Его состояние врачи оценивали как крайне тяжелое. Обстоятельства выясняются.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: пожар Благовещенский район происшествия
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