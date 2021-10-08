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В Башкирии на ферме во время пожара погибли 20 телят

В Башкирии на ферме во время пожара погибли 20 телят

09:47, 08 окт 2021

Пожар вспыхнул на ферме в деревне Айтуган-Дурасово Фёдоровского района Башкирии 7 октября. Первыми к месту прибыли добровольцы и пожарная команда сельсовета. Огонь охватил дощатое здание размером 30х12 метров.

«Людей, пострадавших при пожаре, нет. Спасено 240 голов КРС, 23 телёнка. К сожалению, в результате пожара погибли 20 телят», — сообщили в пресс-службе МЧС республики.

На тушение пожара у спасателей ушло 14 минут. Причины возникновения огня пока неизвестны.

Ранее сообщалось о том, что сегодняшней ночью, около 2:45 часов в городской больнице №18 скончался 47-летний пациент реанимационного отделения. Как сообщили в МЧС по РБ, 3 октября мужчина серьезно пострадал от пожара в фермерском хозяйстве Благовещенска

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Федоровский район пожар происшествия
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