В Башкирии на ферме во время пожара погибли 20 телят

09:47, 08 окт 2021

Пожар вспыхнул на ферме в деревне Айтуган-Дурасово Фёдоровского района Башкирии 7 октября. Первыми к месту прибыли добровольцы и пожарная команда сельсовета. Огонь охватил дощатое здание размером 30х12 метров.







«Людей, пострадавших при пожаре, нет. Спасено 240 голов КРС, 23 телёнка. К сожалению, в результате пожара погибли 20 телят», — сообщили в пресс-службе МЧС республики.



На тушение пожара у спасателей ушло 14 минут. Причины возникновения огня пока неизвестны.



Ранее сообщалось о том, что сегодняшней ночью, около 2:45 часов в городской больнице №18 скончался 47-летний пациент реанимационного отделения. Как сообщили в МЧС по РБ, 3 октября мужчина серьезно пострадал от пожара в фермерском хозяйстве Благовещенска





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Фото: МЧС по РБ