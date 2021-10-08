Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии под поезд попали мужчина и женщина

В Башкирии под поезд попали мужчина и женщина

12:04, 08 окт 2021

В Белебеевском районе Башкирии мужчина и женщина попали под грузовой поезд, когда пытались перейти железную дорогу в неустановленном месте. Инцидент произошел утром 7 октября на станции Аксаково. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

– Мужчина погиб на месте, женщина с травмами доставлена в Белебеевскую ЦРБ. Обстоятельства происшествия устанавливаются, – передали в правоохранительном ведомстве.

На месте происшествия работал зам уфимского транспортного прокурора, а также оперативники МВД и следователь СК Башкирии. Транспортная прокуратура намерена дать оценку действиям ответственных должностных лиц.

Читайте также:

В Башкирии сошли с рельсов 5 вагонов с щебнем
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Белебеевский район происшествия
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: