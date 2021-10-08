В Башкирии под поезд попали мужчина и женщина

12:04, 08 окт 2021

В Белебеевском районе Башкирии мужчина и женщина попали под грузовой поезд, когда пытались перейти железную дорогу в неустановленном месте. Инцидент произошел утром 7 октября на станции Аксаково. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.







– Мужчина погиб на месте, женщина с травмами доставлена в Белебеевскую ЦРБ. Обстоятельства происшествия устанавливаются, – передали в правоохранительном ведомстве.



На месте происшествия работал зам уфимского транспортного прокурора, а также оперативники МВД и следователь СК Башкирии. Транспортная прокуратура намерена дать оценку действиям ответственных должностных лиц.

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