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В Башкирии погиб водитель Daewoo Nexia, не справившись с управлением

В Башкирии погиб водитель Daewoo Nexia, не справившись с управлением

18:51, 08 окт 2021

В Башкирии 50-летний водитель иномарки погиб в автоаварии. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.

Трагедия произошла сегодня, 8 октября, в Стерлитамакском районе на 133 км трассы Уфа – Оренбург. По предварительной информации, житель Стерлитамака за рулем Daewoo Nexia не справился с рулевым управлением и допустил съезд в левый кювет. Его автомобиль опрокинулся. 

От полученных травм водитель скончался на месте. В машине также находился 49-летний пассажир, его доставили в больницу. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе, 7 октября, зарегистрирована авария с погибшим. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, ДТП произошло после 15:00 на улице Дмитрия Донского. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ
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