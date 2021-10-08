В Башкирии пьяный водитель решил откупиться, предложив взятку инспектору ДПС

19:29, 08 окт 2021

В Башкирии пьяный водитель предложил инспектору ДПС взятку в 30 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры республики.







На подкуп правоохранителя решился 35-летний житель Аургазинского района. Пьяный мужчина ехал за рулем автомобиля в августе 2021 года, однако он был остановлен сотрудниками ГИБДД. Чтобы избежать ответственности нарушитель передал инспектору ДПС 30 тыс. рублей. Водитель надеялся, что на него не составят протокол об административном правонарушении.

Но правоохранитель от взятки отказался. На место прибыли полицейские и задержали нарушителя. Свою вину мужчина полностью признал. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Гафурийский межрайонный суд. Обвиняемому грозит штраф до 500 тыс. рублей, или принудительные работы, или лишение свободы на два года.

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