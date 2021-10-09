Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии водитель грузовика насмерть сбил пожилого пешехода

В Башкирии водитель грузовика насмерть сбил пожилого пешехода

09:46, 09 окт 2021

Рано утром в Илишевском районе на 1213 км автодороги Москва-Уфа 50-летний мужчина за рулём грузовика "Ман" допустил наезд на 74-летнего местного жителя.

В результате аварии мужчина скончался на месте происшествия. Со слов водителя, пешеход резко выбежал на проезжую часть в неустановленном месте. Начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии 50-летний водитель иномарки погиб в автоаварии. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.

Читайте также:

В Башкирии под поезд попали мужчина и женщина
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Илишевский район ДТП аварии происшествия
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: