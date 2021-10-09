В Башкирии водитель грузовика насмерть сбил пожилого пешехода
09:46, 09 окт 2021
Рано утром в Илишевском районе на 1213 км автодороги Москва-Уфа 50-летний мужчина за рулём грузовика "Ман" допустил наезд на 74-летнего местного жителя.
В результате аварии мужчина скончался на месте происшествия. Со слов водителя, пешеход резко выбежал на проезжую часть в неустановленном месте. Начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии 50-летний водитель иномарки погиб в автоаварии. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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