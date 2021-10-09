В Уфе снесли детскую площадку, чтобы построить парковку

11:06, 09 окт 2021

В «Единой России» прокомментировали снос детской площадки в Уфе для строительства парковки



Напомним, в Деме снесли площадку, которую установила «Единая Россия». Местные жители сказали, что на этом месте строят парковку для налоговой.







В администрации, по словам представителей партии, сказали, что площадку смещают в сторону. А на самом участке начали строить ливневку. После там действительно разместят парковку, но не только для налоговой, а якобы и для жителей домов.



Детскую и спортивную площадки переместят на 10 метров левее, огородят и даже проложат к ним тротуар. Дополнительно пообещали благоустроить и обновить бельевую и мусорную площадки.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: Моя Уфа