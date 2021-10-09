В Башкирии пропал житель Уфы Максим Никитин
15:36, 09 окт 2021
В Уфе пропал 28-летний Максим Никитин. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», местонахождение молодого мужчины неизвестно с 16 сентября текущего года.
Приметы: рост 180 см, среднее телосложение, черные волосы, темно-карие глаза. Был одет в черную куртку с капюшоном, синие джинсы, черные кроссовки.
Если вы обладаете информацией о местонахождении Максима, просьба сообщить по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: «Лиза Алерт»
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