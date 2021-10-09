Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии пропал житель Уфы Максим Никитин

В Башкирии пропал житель Уфы Максим Никитин

15:36, 09 окт 2021

В Уфе пропал 28-летний Максим Никитин. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», местонахождение молодого мужчины неизвестно с 16 сентября текущего года.

Приметы: рост 180 см, среднее телосложение, черные волосы, темно-карие глаза. Был одет в черную куртку с капюшоном, синие джинсы, черные кроссовки.

Если вы обладаете информацией о местонахождении Максима, просьба сообщить по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

Читайте также:

В Башкирии пропал житель Учалов Антон Глухов
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: «Лиза Алерт»
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа поиск
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: