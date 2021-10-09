В Башкирии водитель фуры врезался в стоящий грузовик
18:04, 09 окт 2021
В Уфимском районе водитель фуры врезался в стоящий грузовик – в результате пострадал 47-летний водитель фуры «Scania». Об этом сообщили в пресс-службе ГК ЧС по РБ.
Вчера, 8 октября, на трассе М-5 около автодорожного комплекса «Восток 1453» грузовик «Scania» наехал на стоящую фуру «MAN».
Спасатели ГК ЧС по РБ и полиция передали пострадавшего бригаде скорой помощи.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии 50-летний водитель иномарки погиб в автоаварии. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.
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Источник:
gtrk.tv
Фото: ГК ЧС по РБ
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