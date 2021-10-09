Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии в аварии пострадали пять человек

В Башкирии в аварии пострадали пять человек

20:25, 09 окт 2021

В Альшеевском районе Башкирии иномарка опрокинулась в кювет – в результате ДТП пять человек пострадали, среди которых трое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.



Сегодня, 9 октября, на автодороге между селами Нижнее Аврюзово и Шафраново автомобиль «Chevrolet Niva» съехал в кювет и опрокинулся.

Пострадавшие три девочки: 15 лет, 8 лет и 15 лет. Женщины 40 лет, 38 лет в состоянии средней степени тяжести, доставлены для осмотра в Центральную районную больницу.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

Читайте также:

В Башкирии водитель фуры врезался в стоящий грузовик
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС РФ по РБ
Теги: Альшеевский район происшествия ДТП аварии
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: