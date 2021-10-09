В Башкирии в аварии пострадали пять человек
20:25, 09 окт 2021
В Альшеевском районе Башкирии иномарка опрокинулась в кювет – в результате ДТП пять человек пострадали, среди которых трое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.
Сегодня, 9 октября, на автодороге между селами Нижнее Аврюзово и Шафраново автомобиль «Chevrolet Niva» съехал в кювет и опрокинулся.
Пострадавшие три девочки: 15 лет, 8 лет и 15 лет. Женщины 40 лет, 38 лет в состоянии средней степени тяжести, доставлены для осмотра в Центральную районную больницу.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.
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Источник:
gtrk.tv
Фото: МЧС РФ по РБ
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