Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии в жутком ДТП погиб водитель «Рено»

В Башкирии в жутком ДТП погиб водитель «Рено»

20:45, 09 окт 2021

Сегодня, 9 октября, в Калтасинском районе Башкирии погиб водитель «Renault Symbol». Подробности случившейся аварии сообщили сотрудники пресс-центра ГИБДД Башкирии.

Как сообщили сотрудники полиции, авария случалась в шестом часу вечера на шоссе Краснохолмский-Нефтекамск. 33-летний местный житель за рулем «Renault Symbol», как предполагается, не справился с управлением и вылетел в кювет. Автомобиль опрокинулся, водитель получил тяжелейшие травмы. К сожалению, мужчина скончался прямо на месте аварии.

По произошедшему ДТП в настоящее время ведется разбирательство, все причины произошедшего устанавливаются специалистами.

Напомним, аналогичная авария произошла вчера днем, 8 октября. В Стерлитамакском районе Башкирии в страшном ДТП погиб водитель «Нексии».

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Калтасинский район аварии происшествия ДТП
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: