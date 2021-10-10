В Татарстане разбился самолет с 6 жителями Башкирии

17:39, 10 окт 2021

В самолете, который разбился неподалеку от Мензелинска, было шесть человек из Башкирии. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, двум жителям республики удалось выжить в катастрофе, четверо погибли.







На борту самолета также были люди из следующих регионов:

Марий-Эл – один человек, жив

Ульяновская область – один человек, жив

Удмуртия – три человека, один из них выжил

Татарстан – девять человек, все погибли

Кировская область – один человек, жив

Челябинская область – один человек, погиб

На базе Главного управления МЧС России по РТ работает телефон горячей линии 8-(843)288-45-63. Также организована работа психологов.



Напомним, в Мензелинске рухнул самолет с парашютистами. Позже стало известно, что в катастрофе погиб руководитель конгресс-бюро Башкирии Павел Музыченко.





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Фото: МЧС России/ТАСС