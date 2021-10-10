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В Башкирии в пожаре погиб пожилой мужчина

В Башкирии в пожаре погиб пожилой мужчина

17:48, 10 окт 2021

В деревне Староалексеевка Кармаскалинского района Башкирии загорелся бревенчатый одноэтажный дом. Как сообщает МЧС по РБ, при разборе места пожара спасатели обнаружили тело 68-летнего мужчины внутри дома у выхода.

Уточняется, что на участке расположено два дома: в одном проживал погибший, в другом – его 38-летний сын, в чьем доме возникло возгорание. 

Дознаватели МЧС России установили, что 9 октября погибший протянул электрический провод от своего жилища к бревенчатому чулану дома сына. Мужчина планировал провести электричество. Перед возникновением пожара все спали, запах гари почувствовала сожительница сына: она разбудила остальных, после чего мужчины обнаружили пламя в углу чулана. 

38-летний житель дома также пострадал при пожаре – он вышел из окна и порезался. Пострадавший от госпитализации отказался.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Кармаскалинский район происшествия пожар
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