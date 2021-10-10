В Татарстане в авиакатастрофе в городе Мензелинск погибли 4 жителя Башкирии

21:54, 10 окт 2021

Сегодня утром в Татарии, в городе Мензелинск при попытке неудачно сесть разбился самолет L-410 с 20-ю курсантами-парашютистами и двумя членами экипажа. В результате авиакатастрофы погибли 16 человек, шесть из них спасены и доставлены в реанимацию.







— По предварительной версии неполадки в самолете случились, как только он набрал высоту. С ним пропала связь, диспетчеры с вышки несколько раз пытались поговорить с пилотом, но безрезультатно. В итоге, после непродолжительного полета капитан воздушного судна попытался его посадить, но приземление вышло слишком жестким, и самолёт переломился пополам, — сообщили в Главном управлении МЧС по Татарстану.



По данным сайта РБК-Уфа на борту было шесть жителей Башкирии. Во время катастрофы четверо из них погибли еще до приезда скорой помощи. Среди них экс-руководитель Конгресс-бюро Башкирии Павел Музыченко. Двоих врачи госпитализировали в город Набережные Челны с серьезными травмами.





— Парашютный спорт был страстью Павла. Мы все об этом знали и восхищались его бесстрашием и упорством в этом деле. В работе он был человеком слова и дела. Глаз горел, что называется, всегда. Своим жизнелюбием он заряжал всех вокруг. Сложно найти человека, который бы настолько любил жизнь, искренне интересовался событиями и в своём родном Петербурге, и в ставшем ему близким Башкортостане. С первых дней нахождения в нашей республике, он полюбил её всем сердцем. Приношу свои соболезнования родным и близким погибших. Это большая боль и утрата для всех нас, — прокомментировал авиакатастрофу премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

— Никто сейчас не может сказать точно, из-за чего произошла авиакатастрофа. Я только знаю, что пилот был опытный, самолет в исправном состоянии, что там, в небе случилось, расследует специальная комиссия. На данный момент известно, что экипаж до последнего пытался предотвратить авиакатастрофу, они нашли место где можно было посадить самолет, но посадка вышла слишком жесткой, это большая трагедия, погибли 16 человек, надеюсь, те кому повезло быстро пойдут на поправку и расскажут нам, что же произошло, — прокомментировал аварию авиационный эксперт Иван Шутгареев.









По словам эксперта, на данный момент даже сложно предположить, что же могло произойти на борту самолета.

В связи с крушением самолета L-410 президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об объявлении в республике 11 октября днем траура. Он выразил соболезнования семьям погибших. Правительству республики поручено подготовить предложения по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе.





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Фото: ГУ МЧС Татарстана