В Башкирии пропал 44-летний Алексей Рогозин
10:16, 11 окт 2021
В Башкирии начались поиски 44-летнего Алексея Рогозина. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Мужчина пропал в деревне Хорошаево, Караидельского района, недалеко от Павловского водохранилища. Его местонахождение неизвестно с 25 сентября.
Приметы: рост 176 см, среднее телосложение, волосы седые на висках, глаза серо-зеленые.
Был одет: черная олимпийка, синее трико, галоши цвета хаки, серая трикотажная шапка.
Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят обратиться по телефонам 88007005452 или 112.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан
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