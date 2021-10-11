В Башкирии пропал 44-летний Алексей Рогозин

10:16, 11 окт 2021

В Башкирии начались поиски 44-летнего Алексея Рогозина. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».



Мужчина пропал в деревне Хорошаево, Караидельского района, недалеко от Павловского водохранилища. Его местонахождение неизвестно с 25 сентября.



Приметы: рост 176 см, среднее телосложение, волосы седые на висках, глаза серо-зеленые.



Был одет: черная олимпийка, синее трико, галоши цвета хаки, серая трикотажная шапка.



Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят обратиться по телефонам 88007005452 или 112.



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Фото: Лиза Алерт Башкортостан