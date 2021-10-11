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Спирт, от которого погибли 32 человека в Оренбуржье, производился в Уфе

Спирт, от которого погибли 32 человека в Оренбуржье, производился в Уфе

15:12, 11 окт 2021

Правоохранители установили, что спирт, от которого погибли 32 человека в Оренбургской области, производился в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Оренбургской области.

Предварительно известно, что жители города Орска технический спирт для изготовления суррогатного алкоголя в одной из коммерческих организаций Уфы. Сообщается, что данная жидкость используется при изготовлении антикоррозийных составов (т.е. для защиты покрытий лакокрасочных материалов, металлов и сплавов – прим. ред.). 

В настоящее время сотрудники правопорядка выясняют, было ли у уфимской фирмы разрешение на продажу технического спирта. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Оренбургскую область для помощи отправились медики из Башкирии. Там произошло массовое отравление алкоголем. Пострадало 64 человека, известно о 32 погибших. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа происшествия
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