Следственный комитет России прорабатывает несколько версий крушения самолета

17:00, 11 окт 2021

На месте крушения самолета работают следователи и криминалисты главного военно-следственного управления СК России. Прорабатывается сразу несколько версий, в том числе и ошибка пилотирования.







Самолет был в воздухе несколько минут, при наборе высоты стал резко терять скорость, после чего практически вертикально врезался в землю.



Медицинская бригада отряда Центроспас – психологи и эксперты центрального аппарата МЧС России работают на месте трагедии и в Набережных Челнах, где проводят лечение раненых.



Среди выживших 50-летний Вячеслав Пискунов. Парашютным спортом он занимается всего два года, за которые успел совершить более 100 прыжков. Перед взлетом мужчина общался со своим другом по телефону.

За штурвалом находились опытные пилоты военной и гражданской авиации 60-летний Михаил Беляев и 61-летний Александр Зыков. На борту помимо экипажа и инструкторов были 17 спортсменов из Кировской области, Марий Эл, Татарстана и Удмуртии.



Для 19-летней Ксении Самигуллиной этот прыжок должен был стать первым. Сертификат в аэроклуб ей подарили друзья на день рождения. Девушка погибла.



16 человек погибли. 5 пострадавших в реанимации районной больницы Набережных Челнов, еще один раненый Владимир Зеленин в тяжелом состоянии доставлен вертолетом в Казань. Врачи борются за его жизнь.









В аэроклубе проводят выемку документов, предстоит выяснить был ли исправен самолет и что именно могло произойти с двигателем.



Уже сегодня в Набережных Челнах проведут процедуру опознания, передадут тела близким погибших.

Читайте также: Жительница Башкирии рассказала о разбившемся самолете в Татарстане

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скрин видео