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В Башкирии погиб мужчина во время пожара

В Башкирии погиб мужчина во время пожара

09:16, 12 окт 2021

В Башкирии во время пожара в жилом доме погиб 48-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по республике.

Сообщение о возгорании поступило сегодня, 12 октября, в 07:16. Пожар произошел в жилом доме на улице Юбилейной в селе Большеустьикинское в Мечетлинском районе. На место немедленно выехали спасатели и сотрудники экстренных служб.

По прибытию пожарные установили, что очаг горения возник на полу одноэтажного бревенчатого дома. Открытое горение было ликвидировано в 07:25, последствия пожара устранены в 08:00. Однако во время тушения было обнаружено тело 48-летнего мужчины. На данный момент устанавливаются причины случившегося. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба МЧС России по РБ
Теги: Мечетлинский район происшествия пожар
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