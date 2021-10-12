В Башкирии пропал житель Стерлитамака Анатолий Поминов

11:05, 12 окт 2021

В Башкирии начались поиски 40-летнего Анатолия Поминова. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».



Мужчина пропал в Стерлитамаке. С 3 октября его местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 175 см, среднее телосложение, волосы русые, глаза серые.



В какой одежде ушел пропавший, неизвестно.



Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефонам 88007005452 или 112.



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