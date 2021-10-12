В Башкирии пропал житель Стерлитамака Анатолий Поминов
11:05, 12 окт 2021
В Башкирии начались поиски 40-летнего Анатолия Поминова. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Мужчина пропал в Стерлитамаке. С 3 октября его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 175 см, среднее телосложение, волосы русые, глаза серые.
В какой одежде ушел пропавший, неизвестно.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефонам 88007005452 или 112.
Читайте также:В Башкирии пропал 44-летний Алексей Рогозин
Источник:
gorobzor.ru
Читайте также