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В Башкирии пропал житель Стерлитамака Анатолий Поминов

В Башкирии пропал житель Стерлитамака Анатолий Поминов

11:05, 12 окт 2021

В Башкирии начались поиски 40-летнего Анатолия Поминова. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Мужчина пропал в Стерлитамаке. С 3 октября его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 см, среднее телосложение, волосы русые, глаза серые. 

В какой одежде ушел пропавший, неизвестно. 

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефонам 88007005452 или 112. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Стерлитамакский район поиск происшествия происшествия в Стерлитамаке
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