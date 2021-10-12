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В Башкирии женщину зарезали прямо во дворе дома

В Башкирии женщину зарезали прямо во дворе дома

12:37, 12 окт 2021

Гражданин Таджикистана зарезал свою бывшую прямо во дворе дома в Башкирии.

В Учалинском районном суде сообщили, что конфликт между гражданином СНГ и жительницей Башкирии начался на почве ревности. По всей видимости, мужчину не устраивало поведение его бывшей сожительницы.

Драма разыгралась прямо во дворе одного из частных домов в Учалинском районе республики. Озлобленный мужчина забежал в дом, схватил кухонный нож и не менее восьми раз ударил подругу. Несчастная скончалась по дороге в больницу. Убийцу задержали.

В суде гражданин Узбекистана свою вину признал полностью, но потом от своих слов отказался. В итоге его признали виновным в убийстве и осудили на 9 лет и 4 месяца заключения в колонии строгого режима.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Учалинский район происшествия криминал
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