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В Башкирии погиб водитель, опрокинувшийся с недействующего моста в кювет

В Башкирии погиб водитель, опрокинувшийся с недействующего моста в кювет

16:46, 12 окт 2021

Сегодня, 12 октября,  днем близ с. Николо-Березовка 60-летний житель Краснокамского района за рулем "Киа Селтос", двигаясь со стороны указанного села в направлении Нефтекамска, при заезде на недействующий мост, находящийся на консервации, совершил опрокидывание в кювет.

В результате аварии водитель скончался до приезда кареты скорой помощи. Начато разбирательство.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Кармаскалинский район ДТП аварии происшествия
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