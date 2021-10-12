В Башкирии погиб водитель, опрокинувшийся с недействующего моста в кювет
16:46, 12 окт 2021
Сегодня, 12 октября, днем близ с. Николо-Березовка 60-летний житель Краснокамского района за рулем "Киа Селтос", двигаясь со стороны указанного села в направлении Нефтекамска, при заезде на недействующий мост, находящийся на консервации, совершил опрокидывание в кювет.
В результате аварии водитель скончался до приезда кареты скорой помощи. Начато разбирательство.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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