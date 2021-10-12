В МВД Башкирии прокомментировали жесткое задержание пенсионера на рынке

19:27, 12 окт 2021

В МВД Башкирии прокомментировали ситуацию, которая сегодня, 12 октября, произошла на Южном рынке в Деме. Напомним полицейский сел верхом на пенсионера и стал заламывать ему руки. Очевидцы сообщили, что конфликт произошел из-за того, что мужчина не смог продемонстрировать стражам порядка QR-код.







В МВД оперативно ответить на вопросы журналистов не смогли, но спустя пять часов все же рассказали свою версию событий. По словам представителей ведомства, задержание понадобилось, потому что посетитель рынка был в состоянии алкогольного опьянения.

— Он вел себя неадекватно и агрессивно по отношению к окружающим. На требования сотрудника полиции о прекращении противоправного поведения мужчина не реагировал. В связи с чем для дальнейшего разбирательства он был доставлен в отдел внутренних дел, — объяснили в правоохранительных органах.

Кроме этого, как выяснила полиция, 58-летний мужчина оказался ранее судим, а от медицинского освидетельствования он отказался. Но и это еще не всё, на пенсионера могут завести административное дело за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.





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Фото: скрин видео