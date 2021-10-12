В МВД Башкирии прокомментировали жесткое задержание пенсионера на рынке
19:27, 12 окт 2021
В МВД Башкирии прокомментировали ситуацию, которая сегодня, 12 октября, произошла на Южном рынке в Деме. Напомним полицейский сел верхом на пенсионера и стал заламывать ему руки. Очевидцы сообщили, что конфликт произошел из-за того, что мужчина не смог продемонстрировать стражам порядка QR-код.
В МВД оперативно ответить на вопросы журналистов не смогли, но спустя пять часов все же рассказали свою версию событий. По словам представителей ведомства, задержание понадобилось, потому что посетитель рынка был в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме этого, как выяснила полиция, 58-летний мужчина оказался ранее судим, а от медицинского освидетельствования он отказался. Но и это еще не всё, на пенсионера могут завести административное дело за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.