В Башкирии водитель и пассажир получили травмы, врезавшись в электроопору
09:32, 13 окт 2021
В Уфе водитель легковушки врезался в электроопору – в результате ДТП молодой человек и девушка в тяжелом состоянии госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.
Сегодня, 13 октября, рано утром, возле дома 156 по улице Революционная 24-летний водитель за рулем «Toyota Camry», двигаясь со стороны улицы Подводника Родионова, наехал на электроопору со светофором.
«Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался», — добавили в ведомстве.Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.
Источник:
gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
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