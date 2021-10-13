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В Башкирии водитель и пассажир получили травмы, врезавшись в электроопору

В Башкирии водитель и пассажир получили травмы, врезавшись в электроопору

09:32, 13 окт 2021

В Уфе водитель легковушки врезался в электроопору – в результате ДТП молодой человек и девушка в тяжелом состоянии госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

Сегодня, 13 октября, рано утром, возле дома 156 по улице Революционная 24-летний водитель за рулем «Toyota Camry», двигаясь со стороны улицы Подводника Родионова, наехал на электроопору со светофором.

«Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался», — добавили в ведомстве.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа ДТП ДТП Уфа аварии авария в Уфе
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