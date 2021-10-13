В Башкирии водитель и пассажир получили травмы, врезавшись в электроопору

09:32, 13 окт 2021

В Уфе водитель легковушки врезался в электроопору – в результате ДТП молодой человек и девушка в тяжелом состоянии госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.



Сегодня, 13 октября, рано утром, возле дома 156 по улице Революционная 24-летний водитель за рулем «Toyota Camry», двигаясь со стороны улицы Подводника Родионова, наехал на электроопору со светофором.



«Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался», — добавили в ведомстве.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД по РБ

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.