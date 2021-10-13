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В Башкирии с заброшенной бобслейной трассы украли металл на 4 миллиона рублей

В Башкирии с заброшенной бобслейной трассы украли металл на 4 миллиона рублей

10:07, 13 окт 2021

В деревне под Мелеузом с заброшенной бобслейной трассы украли металл на 4 миллиона рублей.

Заказник "Кунгак", где она стояла, по идее, строго охраняется — там живут редкие животные. В 80-х к строительству привлекали людей, находящихся на принудительном лечении от алкоголизма. На трассе проводили чемпионаты по бобслею. Длина была 1,5 километра, спортсмены разгонялись до 120 км/ч. 

Но время шло, и в 95-м трассу закрыли (заказник остался и процветает по сей день). В сентябре на заброшке началась ревизия — выяснилось, что конструкцию уже частично украли, а частично растащили по округе. Вандализма можно было избежать, но, как сказали чиновники, сооружение не разбирали и не обслуживали организованно, потому что не было денег.

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Источник: Mash Batash
Фото: Mash Batash
Теги: Мелеузовский район происшествия
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