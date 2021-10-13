В Башкирии пропал житель Аургазинского района Фидан Саитов
11:50, 13 окт 2021
В Башкирии начались поиски 33-летнего Фидана Саитова. Об этом сообщили волонтеры отряда «Отклик».
Мужчина пропал в Аургазинском районе. 9 октября он вышел из дома и перестал выходить на связь.
Приметы: рост 174 см, телосложение среднее, темно-рыжие волосы, светло-зеленые глаза.
Был одет: темно-синяя куртка и черные кроссовки.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 89871060601 или 02.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: поисковый отряд «Отклик»
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